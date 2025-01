Calciomercato.it - Eintracht, Toppmoller: “Non si è vista la differenza con la Roma, ma non abbiamo giocato bene”

Il tecnico dei tedeschi non è particolarmente soddisfatto della prestazione della sua squadra, ko 2-0 all’OlimpicoL’cade all’Olimpico contro lae chiude la fase campionato al quinto posto assoluto con 16 punti. i tedeschi erano già sicuri dell’accesso diretto agli ottavi, ma in ogni caso la prestazione non è stata proprio positiva.– calciomercato.itL’allenatore Dinoracconta il match in conferenza stampa: “perso, ma il lato positivo è che eravamo già agli ottavi. Non è stata una buona partita, gara equilibrata ma laha insistito di più e ha vinto. Ora ci concentriamo sul campionato”òCome mai non haGotze? “Non era molto fresco contro l’Hoffenheim, non era al top”.Negli ultimi 30 metri di campo non siete stati incisivi? “mantenuto un buon controllo della palla, non penso che ci è mancato coraggio, ma nonpenetrato molto.