Nerdpool.it - Dragon Ball Z – La battaglia degli dei: arriva al cinema a marzo anche in versione estesa

Leggi su Nerdpool.it

nelle sale l’appuntamento ideato per tutti ifan di. L’appuntamento alsarà l’occasione unica di rivivere sul grande schermoZ – Ladei, il film di Akira Toriyama (1955-2024) che ha rappresentato una pietra miliare nel mondoanime. L’appuntamento speciale di quattro giorni si svolgerà con un’anteprima esclusiva il 16, quando il film sarà proposto in lingua originale giapponese con sottotitoli in italiano: per la prima volta nelle sale europee, sarà infatti proiettataquesta specialedel film da 105 minuti totali, con 20 minuti di scene inedite che ampliano l’esperienza narrativa e rendono omaggio al lavoro di Toriyama. A seguire, il 17, 18, 19ci sarà invece l’uscita ufficiale nelladoppiata da 85 minuti (elenco deia breve su nexostudios.