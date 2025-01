Quotidiano.net - Disastro aereo di Washington, trovate due scatole nere. Sono 40 i corpi ripescati dal Potomac

, 31 gennaio 2025 - Riduelegateaccaduto ieri sui cieli difondamentali per ricostruire la dinamica della fatale collisione tra il CRJ-700 dell'American Airlines e un elicottero Black Hawk dell'esercito. Il jet si è spezzato in più punti, entrambiprecipitati nel fiume. I sommozzatori intanto hanno recuperato 40delle 67 persone morte: tre erano soldati dell’esercito Usa. Appena 24 ore prima dell’incidente, sempre vicino all'aeroporto Ronald Reagan un altroche cercava di atterrare ha dovuto effettuare un secondo avvicinamento dopo che un elicottero è apparso vicino alla sua traiettoria di volo. Ultime notizie in diretta epa11865274 A handout photo made available by the US Coast Guard shows the wreckage of a commercial airplane that collided with an US Army Black Hawk helicopter on Wednesday night in theRiver in, DC, USA, 30 January 2025.