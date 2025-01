Terzotemponapoli.com - Corbo: “Napoli, colpo da 150 milioni in estate”

, strategia chiara: risparmiare oggi per unda 150Ilsta già progettando il futuro. Mentre sul campo la squadra lotta per un posto in Champions e sogna lo scudetto, la dirigenza azzurra prepara un mercato estivo ambizioso. Secondo Antonio, giornalista ed editorialista di Repubblica, il club ha messo da parte un tesoretto importante che verrà investito per portare a casa un attaccante di livello mondiale.: Un tesoretto da 150per il grandeLe strategie economiche delsono chiare. Grazie alla possibile cessione di Kvaratskhelia per 75e all’ormai imminente addio di Osimhen, per cui si prevedono incassi simili, il club potrebbe avere a disposizione 150di euro per il mercato estivo. Questa somma permetterà alla società di presentarsi con largo anticipo sulle trattative e chiudere già tra maggio e giugno l’arrivo di un attaccante top.