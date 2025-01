Lettera43.it - Chi ha istituito la festa del 1° maggio

Ogni anno, il 1°, milioni di persone in tutto il mondo celebrano ladel lavoro, un’occasione per ricordare le lotte operaie e le conquiste in materia di diritti dei lavoratori. Questa giornata rappresenta un momento di riflessione sulla storia delle rivendicazioni sindacali e sulle sfide ancora aperte nel mondo del lavoro. Sebbene negli Stati Uniti e in Canada questa ricorrenza venga osservata il primo lunedì di settembre, il resto del mondo la celebra il 1°. Vediamo chi haladel 1°e perché si celebra.Le origini negli Stati Uniti: Chicago e la lotta per le otto ore lavorativeIllustrazione rivolta di Haymarket (Getty Images).Le radici delladel lavoro affondano nella Rivoluzione industriale e nelle proteste operaie che si diffusero negli Stati Uniti nella seconda metà dell’Ottocento.