Dailymilan.it - Calciomercato Milan, l’Atalanta accelera per Daniel Maldini: quanto incassa Cardinale?

Leggi su Dailymilan.it

sule si prepara a chiudere per l’ex trequartista del: mafa sul serio per. Secondoriportato dalle ultime indiscrezioni, il club nerazzurro sarebbe davvero ad un passo dall’accodo con il Monza per l’acquisto del giovane trequartista cresciuto nel vivaio del. Dopo l’infortunio di Ademola Lookman e il possibile addio di Nicolò Zaniolo, la Dea ha deciso di intervenire sul, mettendo a punto l’arrivo di un nuovo innesto offensivo.Parlando di cifre, ricordiamo che nel contratto del calciatore con i brianzoli è presente una clausola rescissoria da 12 milioni di euro per i club italiani. La clausola sarà attiva solamente dal 1° luglio e pertanto non è ancora valida.