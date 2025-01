Donnaup.it - Burger di quinoa e zucchine: la ricetta sana, facilissima e gustosa!

Leggi su Donnaup.it

di: sani, facili e gustosi!Se vogliamo continuare a mangiare la carne, ma in maniera più leggera e salutare (ma sempre), possiamo provare idie verdure. Sono facili da preparare e si possono conservare in un contenitore ermetico per due o tre giorni (in frigo). Qui di seguito trovi la“classica” cone carote, ma è chiaro che possiamo cambiare queste verdure con quelle che preferiamo.di: sani, facili e gustosi!Gli ingredientiPer preparare deiper sei persone ci occorrono:trepepe quanto bastadue patateprezzemolo quanto bastauna carotasale quanto basta400 gr diSi comincia con laSi parte prendendo lae lavandola sotto un getto di acqua fredda. Poi la mettiamo in un colino a maglie strette così da eliminare tutta l’acqua.