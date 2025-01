Rompipallone.it - Beffa Juventus, salta il difensore: sorpasso improvviso sui bianconeri

Ultimo aggiornamento 31 Gennaio 2025 21:14 di redazioneEnnesima doccia fredda per la, che deve dire addio ad un obiettivo di mercato da tempo nel mirino di Cristiano Giuntoli.La difesa dellanon sembra avere pace. Se nella passata stagione è stato il centrocampo a dare filo da torcere alla società bianconera, quest’anno l’emergenza pullula in difesa. Un reparto falcidiato dagli infortuni sin dallo scorso 2 ottobre, quando la rocambolesca e straordinaria notte di Lipsia ha privato la formazione di Thiago Motta del suo giocatore più prezioso, Gleison Bremer.Juve, qualcosa non va: la difesa continua a scricchiolareA cascata, come se la mancanza di continuità non fosse già abbastanza, sono iniziati are altri tasselli importanti della squadra bianconera. Per restare nel reparto difensivo, alla rottura del crociato di Bremer si è aggiunta quella di Juan Cabal poco più di un mese dopo, durante un allenamento con la sua Colombia.