Atalanta, sabato alle 18 al Gewiss arriva il Torino. Gasperini ha solo tre difensori

Bergamo, 31 gennaio 2025 – Tour de force infinito per l’, domani di nuovo in campo,18 alStadium contro il. Ottava gara del 2025 per la Dea reduce dall’ottimo 2-2 a Barcellona e attesa questo pomeriggio da un turno interno sulla carta agevole contro i granata, che gggiano con 26 punti in un limbo di metà classifica, con otto punti di ritardo dalla zona europea e con un margine rassicurante sulla zona retrocessione. All’andata, il 26 agosto all’Olimpico di, un rocambolesco 2-1 per la squadra di Vanoli con vantaggio nerazzurro di Retegui e rimonta torinese con Ilic e Adams, entrambi su assist dell’ex Zapata, fuori da quattro mesi per l’infortunio al ginocchio, e un finale sfortunato per i bergamaschi con due pali colpiti e il rigore fallito al 96’ da Pasalic.