Aranova, intervento di riqualificazione del verde su via Michele Rosi

Fiumicino, 31 gennaio 2025 – Il Comune di Fiumicino informa che sono in corso i lavori didelle alberature lungo lo spartitraffico di via. Dopo l’abbattimento delle vecchie piante, stamattina è iniziata la piantumazione di 13 aceri rossi, una specie resistente e particolarmente adatta al nostro clima. A breve, con l’arrivo di temperature più miti, verranno piantati anche fiori di lantana, contribuendo così a creare un ambiente più accogliente e gradevole per i cittadini.“Continua il progetto didelle aree verdi della nostra città. Siamo felici di poter rinnovare e migliorare il paesaggio urbano, scegliendo piante che contribuiranno a creare uno spazio più bello e vivibile. I nuovi aceri rossi, insieme ai fiori di lantana, saranno un simbolo di rinascita e attenzione all’ambiente.