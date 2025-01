Iodonna.it - A vita alta, con pinces, in versione flare o gessata. L'armadio della quotidianità riscopre la passione per pantaloni i sartoriali, tanto professionali quanto glamour

Caccia al tesoro. Stagione dopo stagione, molte fashioniste si trovano di fronte sempre alla stessa battaglia. La ricerca del jeans perfetto, ad esempio, o l’infinita indagine per un blazerchicelegante. Nella Primavera 2025, è arrivato il momento di risolvere l’annoso problema deida ufficio donna.a zampa: come abbinarli in modo cool e originale X Morbidi ma raffinati, versatili eppure formali, i tailored pants rappresentano per molte la divisa irrinunciabile