WWE | Ci si aspetta il ritorno di Becky Lynch durante la Royal Rumble

Con l’avvicinarsi della2025, i rumours, i report e le speculazioni riguardo a chi potrebbe farsi vederel’evento cominciano a diventare sempre più incontrollati. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di wrestler come Jordynne Grace, Omos e Joe Hendry, ma in particolare una persona è attesissima dai fan e dagli addetti ai lavori:. La wrestler irlandese è ormai lontana dalla WWE dalla primavera del 2024 e i fan sino di poterla rivedereilmatch dopo aver rinnovato il suo contratto con la WWE.Stando a un report di PWInsiderElite,dovrebbe essere in quel del Lucas Oil Stadium questo weekend, a Indianapolis, sede del PPV. Sempre secondo l’articolo, la WWE farà del suo meglio per impedire ai fan anche solo di intravedere la, visto che sono in molti a credere che l’ex campionessa sarà uno degli ingressi a sorpresa nel match femminile.