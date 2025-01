Ilrestodelcarlino.it - Via alla prevendita per la Calabria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Cesena Fc ieri ha annunciato l’apertura dellaper il settore ospiti dello stadio ’Nicola Ceravolo’ di Catanzaro, in vista del match valido per la 24esima giornata del campionato cadetto in programma sabato 1 febbraio alle 15. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne sia online che nei punti vendita abilitati, oltre che presso il Coordinamento Club Cesena,tariffa unica di 16,50 euro (esclusi i diritti di). Il punto vendita bianconero di via Vittorio Veneto 19 sarà aperto fino a domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. La vendita dedicatatifoseria del Cavalluccio terminerà in effetti a quell’orario.