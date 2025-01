Ilrestodelcarlino.it - Vezzano, fiamme sul tetto della canonica a La Vecchia

sul Crostolo (Reggio Emila), 30 gennaio 2025 – Vigili del fuoco impegnati in forze, ieri sera poco prima delle 21, quando è scattato l’allarme per un incendio divampato sul, alla parrocchia de La, asul Crostolo. Sono arrivati i vigili del fuoco con cinque squadre da Reggio, Castelnovo Monti e Sant’Ilario d’Enza per cercare di contenere quanto possibile lo sviluppo delle. E’ andata distrutta una porzione diper circa otto metri lineari. La causa sembra accidentale, da ricondurre a lavori in corso alla copertura dell’edificio con carta bituminosa. Sul posto anche i carabinieri di San Polo per svolgere accertamenti insieme ai vigili del fuoco. Non risultano conseguenze alle persone.