Lanazione.it - Un’altra storica attività chiude: dopo 111 anni addio alle armi di Cellai

Pisa, 30 gennaio 2025 – L’armeriai battenti111di. Finisce con Emilio, 70, l’avventura dellabottega pisana iniziata nel 1913 per volere del nonno e continuata dal padre Pirro, per tutti Piero, attraversando ben tre generazioni. L’armeria, che nel 2015 aveva lasciato la suasede in via San Lorenzo per trasferirsi in via Palermo, per decenni ha caratterizzato la vita del centro storico pisano resistendo ai colpi del mercato e continuando a rappresentare un punto di riferimento per tutta la città. Signor, un pezzo di storia che se ne va. “So che è un peccato. Guardando indietro mi vengono in mente le botteghe e i negozi storici di Borgo: ai miei tempi era un centro commerciale naturale. Oggi non è più così, le grandi catene dominano il mercato mentre i piccoli negozi spariscono, è un percorso ineluttabile perché è il commercio a essere cambiato.