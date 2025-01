Linkiesta.it - Un nuovo appuntamento con le notizie buone di Gastronomika

In questo episodio di Gk News parleremo di Gourmantico, l’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Enogastronomica “Insieme” finalizzata a valorizzare la cultura enogastronomica della Lombardia, e della terza edizione de I Cioccolati del Mediterraneo, l’evento dedicato alla cultura del cacao e del cioccolato di alta qualità che si svolgerà dal 14 al 16 febbraio 2025 a Maglie (Lecce).Tendenze dal mondoL’inviato dall’estero è lo chef del ristorante Ama di Hong Kong, Paolo Monti.I consigli della settimanaIl ristorante della settimana di Anna Prandoni: Mu Fish, ristorante giapponese contemporaneo, in via Galileo Galilei 5, Nova Milanese (Monza e Brianza).Il vino di Andrea Moser: Assyrtiko, Wild Ferment, Gaia Wines.https://gaiawines.gr/en/asyrtiko-clay-en/Gli eventi del week end:“Gusta e Vai”, domenica 2 febbraio a Teglio (Sondrio), un percorso enogastronomico a tappe con degustazione di prodotti tipici valtellinesi, fra sentieri e rifugi.