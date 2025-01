Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-01-2025 ore 19:10

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono a Giuliano Ferrigno essere in apertura di giornale C’erano anche diversi atleti americani di pattinaggio artistico a bordo dell’aereo passeggeri dell’American Airlines precipitato a Washington dopo la collisione con un elicottero militare siamo devastati da questa tragedia invisibile teniamo stretto nei nostri cuori le famiglie delle vittime si legge in una dichiarazione della Us figure skating il portavoce del Cremlino peskov ha confermato inoltre che c’erano alcuni ex Pattinatori artistici russi la più bella esclude indicazioni di terrorismo nell’incidente i corpi recuperati finora nel fiume potomac sono vicine a bordo dell’aereo commerciale c’erano 64 persone preso un elicottero militare in corso la ricerca di eventuali sopravvissuti andiamo in Medio Oriente in corso nel sud della striscia di Gaza il rilascio di 3 ostaggi italiani e 5 italian Daisy del 7 la zia ti ha confermato che la soldatessa a gamberger è stata rilasciata nel nord di Garda ed entrare in territorio italiano le immagini mostrano una palla di Civili in attesa di rilascio degli ostaggi tante rampicanti sugli edifici devo guardare pericolosamente in bilico Comunque la bandiera Diamante Igi ad lo spiazzo incremento di miliziani armati oggi come dicevamo prima saranno rilasciati anche 5 messaggi thailandesi troviamo in Italia adesso a Milano il procedimento in cui la ministra del Turismo Santa anche le altre due persone sono imputate di truffa ai danni dell’INPS in un filone dell’inchiesta su visibilia l’ho deciso nella tarda serata di ieri la Cassazione la notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera della stampa La Suprema Corte ha rigettato la questione di competenza territoriale in favore disollevata dalla difesa udienza preliminare di prende il 26 marzo davanti al gruppo Milanese è una follia conoscere la decisione della Corte alla stampa a noi non è ancora stato comunicato nulla e c’era stato assicurato in tutti i modi anche dalla Cassazione che la notizia non sarebbe stata passata ai giornali prima è vergognoso il commento dei regali di Santa casa madre in chiusura pallone toccato fino a martedì salta con le audizioni dei ministri Nordio piantedosi sospesi lavoro in aula alla camera e al Senato su richiesta delle opposizioni Finché il governo non si presenterà a chiarire me lo dice difenderò d’Italia vado avanti la premier è ministro è Sottosegretario Mantovano indicano tutti Giulia Buongiorno Com’è difensore Davanti al Tribunale dei ministri l’associazione Nazionale magistrati contrattacca la riforma un disinformazione bocche cucite in procura Ma gli avvocati criticano i PM serviva il confronto in parlamento la scelta di lo vuoi è stata sbagliata perché c’è intanto a Palazzo Chigi sul picco di sbarchi di migranti dalla Libia domani la decisione della Corte d’Appello su trattenimenti dei centri in Albania era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa