Movieplayer.it - Stranger Things, Joe Keery anticipa l'emozionante finale: "Un terzo della mia vita"

Leggi su Movieplayer.it

La starserie Netflix dei fratelli Duffer è emozionato per la conclusioneserie che gli ha cambiato la. L'ultimo ospite del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon è la star diJoe, che si è soffermato sulla quinta e ultima stagioneserie dei fratelli Duffer. A dicembre si sono concluse le riprese die ora i fan attendono con ansia di scoprire in che modo si chiuderanno le vicende a Hawkins di Undici e del suo gruppo di amici capitanato da Mike. L'emozione di Joeper la fine di"È pazzesco" ammette"È stato un anno lungo. Ma concludere tutto e affrontare l'attesa dopo aver lavorato a qualcosa .