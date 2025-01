Spazio alla scoperta dei segreti di Venere | Thales Alenia nella missione EnVision

Leggi su Ildenaro.it

Space (joint venture tra67% e Leonardo 33%), ha siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea del valore complessivo di 367 milioni di euro, per la fornitura di un satellite per ladell’Esavolta deidi. L’orbiter diimbarcherà 5 strumenti scientifici e uno strumento per esperimenti di Radio Scienza, che saranno forniti dalle agenzie nazionali che prendono parte a questa entusiasmante: l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), l’Agenzia spaziale americana (Nasa) l’Agenzia spaziale francese (Cnes), il centro per la ricerca spaziale e tecnologica tedesco (Dlr) e il centro spaziale belga (BelSpo). A circa 20 anni di distanza dal lancio della primaeuropea verso(Venus Express), l’obiettivo di, con lancio previsto nel 2031, è di esplorare questo pianeta con grande accuratezza e in modo sistematico a partire dal suo nucleo interno fino agli strati più alti della atmosfera, analizzandone l’interazione con la superficie.