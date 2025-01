Liberoquotidiano.it - "Sì, approvo la scelta": Sinner-Kalinskaya ritorno di fiamma? Bomba del fratello della russa

La telenovela amorosa tra Jannike Annasi arricchisce di un nuovo capitolo. All'apparenza sembrerebbe che i due non stiano più insieme da tempo. Lei non lo ha seguito durante le sue cavalcate vincenti a Torino e Malaga. E, soprattutto, hanno trascorso le vacanze di Natale da separati. Ma il sospetto che tra i due ci possa essere ancora qualcosa è concreto. Anche sei lei rimane vaga quando le viene chiesto di parlare dell'argomento. Laha raccontato di non sentire "per niente" la pressione di frequentare il giocatore più forte del pianeta: "Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla". Cosa manca dunque per undi? La manina di un terzo attore. Non uno qualunque: il fratelli di Anna, Nikolay Kalinsky. Il 31enne non ha avuto la minima esitazione a tessere le lodi di Jannik