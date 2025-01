Quifinanza.it - Scioperi a febbraio 2025, il calendario completo

Nel mese disono confermati diversi. Tra le proteste più importanti spiccano quelle regionali, condei trasporti su tutto il territorio e la mobilitazione del settore aereo. Di seguito ildelle principali agitazioni.2: sciopero trasporto pubblicoIl primo sciopero diè quello locale che bloccherà i trasporti pubblici nella città di Torino. Per 24 ore si ferma il personale di:Soc. GTT di Torino5: sciopero aereo e ferroviarioIl 5si fermano invece diversi settori. Trenord chiama lo sciopero dalle ore 3:00 del 5alle 2:00 del 6.Il settore aereo si ferma per 24 ore a livello nazionale, mentre a livello locale per 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00 per lo scalo di Milano Linate.8, 9 e 10: sciopero treniL’8è tempo di un nuovo sciopero dei trasporti.