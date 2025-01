361magazine.com - Sanremo, il jinge ufficiale sarà di Gabry Ponte

Per la 75ª edizione del Festival diA partire da venerdì 31 gennaio,disponibile in radio e digitale il nuovo singolo di, “TUTTA L’ITALIA (2025)”, pubblicato da Warner Music Italy e scelto come jingledella 75ª edizione del Festival di.Il brano è un mix esplosivo che unisce il folklore italiano e l’elettronica, con strumenti iconici come mandolino, tamburello e fisarmonica, dando vita a un sound fresco e internazionale. Un vero e proprio inno moderno, capace di evocare immagini e atmosfere legate all’identità italiana.: il DJ italiano più ascoltato al mondoCon oltre 5,5 miliardi di stream globali, 18 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un palmarès che include 3 dischi di diamante, 46 di platino e 26 d’oro,è il DJ e producer italiano più seguito a livello internazionale.