Padova, uomo trovato morto con uno sparo al petto accanto alla compagna ferita

Undi 66 anni è stato rinel suo appartemento a causa di un colpo di pistola sparato alsalma, è stata rinvenuta ladi 54 anni riversa sul pavimento, attualmente ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale di. È successo a Megliadino San Fidenzio, nel comune di Borgo Veneto, in Provincia di, e a chiamare i soccorsi era stata proprio la figlia della donna. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Este avvertiti dal Suem 118 e, in un secondo momento, è giunto il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Rovigo competente per territorio. Vicino al letto è stata trovata anche l’arma da fuoco che il 66enne deteneva regolarmente.