Ilrestodelcarlino.it - Ok alla giunta in videoconferenza. Via libera ai documenti digitali

Anche l’amministrazione comunale di Montefiore dell’Aso ha deciso di poter effettuare le sedute diin. Una decisione necessaria per favorire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione amministrativa con modalità telematica e la possibilità dei membri didi partecipare a distanza alle sedute della stessa. Già altri comuni del Piceno e non solo hanno adottato lo svolgimento delle sedute dimediante collegamento delle sedi in cui si trovano uno o più componenti ino altra modalità telematica. Il sindaco o chi presiede lapotrà firmare digitalmente ianche quando gli stessi amministratori si trovano fuori dal territorio comunale. Per il computo del numero legale si sommano i componenti presenti fisicamente nella sala comunale e quelli collegati in audioconferenza da luoghi diversi dsede istituzionale del Comune.