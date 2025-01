Nyt | controllori volo non sufficienti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.22 Il personale della Torre di Controllo traffico aereo dell'Aeroporto Ronald Reagan di Washington, al momento della collisione tra un aereo ed un elicottero militare, non era sufficiente. Il personale "non era normale per l'ora del giorno e per il volume di traffico" si legge in un rapporto preliminare di Federal Aviation Administration sulla collisione, come riporta il New York Times. Il controllore che si occupava degli elicotteri nell'aeroporto stava anche seguendo gli aerei in partenza e arrivo. Lavoro che invece si fa in due.