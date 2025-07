Palinsesti Rete 4 2025 2026

Scopri in anteprima le novità e le conferme del palinsesto di Rete 4 per la stagione 2025/2026. La rete, definita “la più connessa con l’attualità” da Pier Silvio Berlusconi, si prepara a sorprendere il pubblico con nuovi protagonisti e format esclusivi. Tra conferme consolidate e grandi novità, la programmazione promette di catturare l’attenzione di tutti gli spettatori, portando in prima serata storie di personaggi leggendari e approfondimenti imprescindibili. Ecco cosa aspettarsi nella prossima stagione.

Tante conferme e qualche novità su Rete 4 nella prossima stagione TV 20252026. “La rete più connessa con l’attualità”, come definita da Pier Silvio Berlusconi, vedrà in prima serata l’ approdo di Tommaso Labate e di Toni Capuzzo. Il primo, alla conduzione di Realpolitik e il secondo con Giganti, format che, in sei puntate, racconta storie di uomini che hanno fatto la storia (tra gli altri, Wojtyla, Kennedy e la Regina Elisabetta). Tra le novità, anche il raddoppio di Nicola Porro, alla guida della striscia quotidiana post TG4 della sera, Dieci Minuti. Confermate le altre prime serate: Quarta Repubblica di Porro il lunedì, E’ Sempre Cartabianca al martedì con Bianca Berlinguer ( che raddoppia in seconda serata su Canale 5 ), il mercoledì di Mario Giordano con Fuori dal Coro, il giovedì di Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio, il venerdì di Gianluigi Nuzzi ( che condurrà anche il nuovo Pomeriggio Cinque ) e Alessandra Viero con Quarto Grado e la domenica Giuseppe Brindisi con Zona Bianca. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Palinsesti Rete 4 2025/2026

