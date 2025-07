Perissa | Gualtieri fa lo spaccone? Scenda da Marte Roma è orfana di un sindaco

Perissa Gualtieri, con il suo atteggiamento spaccone e le provocazioni, fa parlare di sé a Roma. Sfidando gli avversari e ignorando le rilevazioni negative, si presenta come un protagonista deciso, pronto a sfidare il futuro della capitale. Ma a meno di due anni dal voto, la sua strategia potrebbe riservare sorprese: il gioco politico è ancora tutto da scrivere. E il destino di Roma si deciderà proprio tra queste mosse.

Fa lo spaccone, stuzzica gli avversarsi e fa spallucce se il Sole 24Ore lo fa precipitare in fondo alla classifica dei sindaci più amati. "Noi abbiamo altre rilevazioni.". Roberto Gualtieri, ospite in casa alla Festa dell'Unità alle Terme di Caracalla, finge di non sapere che il primo partito d'Italia e di Roma, Fratelli d'Italia, lo tallona e scalda i muscoli pe le amministrazione del 2027. Sorride e provoca. Ma a meno di due anni dal voto il bilancio del Campidoglio è disastroso. Non fa sconti Marco Perissa, ex militante giovanile, oggi parlamentare e presidente della Federazione romana di FdI.