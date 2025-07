Muore a 25 anni nell’incidente chi è la vittima del tragico scontro in A12 Addio Davide

Ricorderemo sempre di te la tua voglia di fare ed il sorriso contagioso che illuminava ogni presenza. Davide Bertolini, giovane promessa del calcio locale, ci ha lasciato troppo presto in un tragico incidente sulla A12. La comunitĂ si stringe nel dolore, rendendo omaggio a un talento e a un cuore generoso che non dimenticheremo mai. La sua memoria resterĂ viva nei ricordi di tutti noi.

Rosignano, 9 luglio 2025 – Si chiamava Davide Bertolini ed era molto conosciuto nel mondo del pallone locale. E’ lui il ragazzo di 25 anni morto in un incidente sull’A12 nella mattina di mercoledì 9 luglio. Uno scontro violentissimo, sembra contro il guard rail, che non gli ha lasciato scampo mentre procedeva in direzione sud tra Collesalvetti e Rosignano, nell’ultimo tratto della stessa A12. “Ricorderemo sempre di te la tua voglia di fare ed essere gruppo”: così scrive il Pontremoli Fc, la squadra in cui militava e nella quale era stato da poco riconfermato. Una grande passione quella del pallone per Davide, a cui dedicava tempo in mezzo agli impegni di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it