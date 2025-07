Una famiglia distrutta Fabio muore a 36 anni poche ore dopo la triste notizia sul padre Aurelio

Una giornata d’estate, che sembrava innocua e spensierata, si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Sestola. Fabio Marchioni, giovane uomo di 36 anni, ha perso la vita in un terribile incidente presso le cascate del Dardagna, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. Questa dolorosa vicenda ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile, insegnandoci a valorizzare ogni attimo con chi amiamo.

Una giornata d’estate che sembrava come tante si è trasformata in un incubo per la comunità di Sestola, nel cuore dell’Appennino modenese. Martedì 8 luglio, intorno alle 16.30, una passeggiata tra le fresche acque del torrente Dardagna si è conclusa nel più tragico dei modi. Fabio Marchioni, 36 anni, è morto dopo un salto da uno dei punti panoramici delle celebri cascate situate tra le province di Modena e Bologna. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo si sarebbe tuffato nel torrente, ma l’impatto con le rocce è stato fatale. Il livello dell’acqua, in quel tratto, era troppo basso per attutire l’urto e Fabio ha riportato un trauma cranico che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it