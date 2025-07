Kim Kardashian con clip tra i capelli e gli altri beauty look delle star alle sfilate Haute Couture di Parigi

Le passerelle di Parigi si trasformano in un palcoscenico di stile e innovazione, dove le star sfoggiano look sorprendenti e tendenze irresistibili. Kim Kardashian con clip tra i capelli, Vittoria Ceretti con onde beach e Lauren Sánchez con un'eleganza bon ton sono solo alcune delle protagoniste di questa fashion settimana. Preparatevi a scoprire le ispirazioni beauty più affascinanti direttamente dalle prime file dei défilé. Un viaggio tra glamour e raffinatezza che non potete perdervi.

Da Kim Kardashian, avvistata all'ingresso della sfilata di Balenciaga con clip per tenere sotto controllo la sua piega, a Vittoria Ceretti con vaporose onde beach fino a Lauren Sánchez, neo signora Bezos, con un hair look bon ton. E non solo. Ecco le ispirazioni beauty delle celeb direttamente dalle prime file dei défilé. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kim Kardashian con clip tra i capelli e gli altri beauty look delle star alle sfilate Haute Couture di Parigi

In questa notizia si parla di: kardashian - clip - beauty - look

Bezos-Sánchez, i beauty look degli ospiti alla cerimonia di nozze; Matrimonio Bezos-Sanchez, pagelle look: Ivanka Trump floreale (5), Kim Kardashian brilla (8), Karlie Kloss non; Mini dress, pitonati, completi chic: i look dei vip al pre-wedding di Jeff Bezos a Venezia.

Capelli rossi e lentiggini: Kim Kardashian cambia look - Kim Kardashian è apparsa sui social con un look sorprendente: capelli rossi, lentiggini e carnagione bronzata la rendono a dir poco irriconoscibile Anna Verrillo Giornalista e Lifestyle Editor ... dilei.it scrive

Kim Kardashian, ricci biondi e animalier: il nuovo look che sorprende - Capelli ricci biondi, occhiali da sole e animalier: Kim Kardashian lancia la collaborazione con Roberto Cavalli in pieno stile vacanze italiane ... Lo riporta dilei.it