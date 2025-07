Montagna di spazzatura davanti al cimitero il parroco | Uno scempio

Una montagna di spazzatura davanti al cimitero di San Ginese di Compito solleva ancora una volta il problema della mancanza di rispetto e cura per i luoghi di memoria. Don Nando Ottaviani, con una diretta social, ha denunciato questo scempio, scuotendo la comunità e chiedendo un intervento immediato. È ora di riflettere sulla nostra responsabilità nel preservare il decoro e la dignità dei nostri spazi pubblici.

Lucca, 9 luglio 2025 – Non c'è pace per il cimitero di San Ginese di Compito, già balzato agli onori delle cronache nei mesi scorsi per il cedimento di alcune tombe a causa del maltempo. Ora, a indignare i residenti, sono i sacchetti di spazzatura abbandonati proprio davanti ai cassonetti del camposanto. A denunciare l’episodio, pensate, è stato il parroco del paese, don Nando Ottaviani, che con una diretta social non ha lasciato spazio a interpretazioni. Il parroco, mostrando le immagini dei rifiuti lasciati a pochi metri dai loculi, infatti, non ha certo usato mezzi termini: “Non c’è più rispetto nemmeno per i defunti – ha detto – una vera indecenza, una grande mancanza di rispetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it