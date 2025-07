Mauro Coruzzi di nuovo in ospedale | cosa succede a Platinette e come sta davvero

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, torna sotto i riflettori medici. Questa volta, il noto artista è nuovamente in ospedale per un delicato intervento al cuore, volto a prevenire futuri rischi di ictus. La sua condizione sta migliorando e l’operazione, che prevede la chiusura dell’auricola, rappresenta un passo importante per la sua salute. Ma cosa significa davvero questa procedura? Scopriamolo insieme, perché il suo percorso di guarigione è ancora in corso e merita attenzione.

Platinette ricoverato per un nuovo intervento al cuore: ecco perché è in ospedale, come sta e cosa significa la chiusura dell’auricola per prevenire l’ictus. Mauro Coruzzi è di nuovo in ospedale. Stavolta non c’è trucco né palcoscenico: Platinette si ritrova sotto le luci fredde di una corsia, pronto ad affrontare un intervento delicato per tenere lontano il rischio di un nuovo ictus. Dopo l’ultimo attacco che lo aveva colpito a febbraio, non vuole più correre rischi. Ha scelto di raccontarlo sui social. Nessuna foto glamour, solo un post-it inquadrato su un letto d’ospedale. Nome, data, intervento scritto a penna: la chiusura dell’auricola. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Mauro Coruzzi di nuovo in ospedale: cosa succede a Platinette e come sta davvero

"Le mie gambe non hanno retto, è stato come se non le avessi più. Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma non ho perso conoscenza". Mauro Coruzzi, nome d’arte Platinette, per la prima volta racconta i momenti drammatici di un ictus che lo ha colpito lo scorso f Vai su Facebook

