Mercoledì – Stagione 2 | trailer dell’attesa seconda stagione in arrivo su Netflix

Preparatevi a tornare nel mondo oscuro e affascinante di Mercoledì con la seconda stagione, in arrivo su Netflix! Con trailer emozionanti e nuovi misteri da svelare, il ritorno della giovane Addams promette suspense e sorprese che terranno tutti con il fiato sospeso. La data è ufficiale: dal 6 agosto parte la prima parte, seguita dalla seconda il 3 settembre. L’estate si farà ancora più intrigante: il Doom Tour sta per iniziare!

Netflix ha diffuso il trailer dell’attesissima seconda stagione di Mercoledì, il mondo si prepara al ritorno della giovane Addams: i nuovi episodi saranno disponibili dal 6 agosto (Parte 1) e dal 3 settembre (Parte 2) solo su Netflix. L’estate però non porterà solo caos e omicidi alla Nevermore Academy: questo mese comincia il Doom Tour, il tour promozionale che coinvolgerà il cast e gli autori della serie, conducendoli tra luglio e agosto in Europa (Inghilterra, Polonia, Italia e Francia), Nord America (Stati Uniti e Canada), Asia (Corea del Sud) e Australia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: stagione - trailer - seconda - netflix

THE GILDED AGE – Stagione 3: il trailer - Scopri il trailer della terza stagione di **THE GILDED AGE**, il dramma storico di HBO e Sky Exclusive che esplora l'epoca di grandiosi cambiamenti negli Stati Uniti.

La SECONDA STAGIONE di DanDaDan e' disponibile da oggi su Netflix TRAILER SUB ITA: https://www.youtube.com/watch?v=zqB5qgty_aY&ab_channel=NetflixItalia Vai su Facebook

La seconda stagione di Uno splendido errore è in arrivo! Ecco una piccola anticipazione di ciò che ci aspetta Vai su X

Mercoledì, quando esce la seconda stagione: il trailer e le immagini; Mercoledì 2, il trailer della seconda stagione in arrivo su Netflix; Mercoledì: si riaprono le porte della Nevermore Academy nel trailer della seconda stagione.

Mercoledì, quando esce la seconda stagione: il trailer e le immagini - Netflix ha rilasciato trailer e nuove immagini dell’attesissima seconda stagione, annunciando che i nuovi episodi di Mercoledì saranno disponibili in ... Scrive tg24.sky.it

Mercoledì: Il trailer ufficiale italiano della seconda stagione anticipa segreti e pericoli alla Nevermore - L'attesissima seconda stagione di Mercoledì arriverà su Netflix in due parti, il 6 agosto e il 3 settembre: il trailer ufficiale accenna a un nuovo mistero soprannaturale per la giovane Addams. Come scrive comingsoon.it