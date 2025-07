Canfora | Il pericolo russo per l’Europa? Menzogna spudorata di Merz per spingere la tensione ai limiti

Luciano Canfora smonta le menzogne di merz sul presunto pericolo russo all’Europa, offrendo una lettura approfondita e storicamente consapevole del conflitto tra Mosca e Kiev. Dal sorgere della Russia sovietica fino agli attuali equilibri geopolitici, l’esperto traccia un quadro ampio e lucido, smascherando le manipolazioni che alimentano tensioni ingiustificate. Un’analisi che invita a riflettere oltre le apparenze e a conoscere le vere radici di questa complessa vicenda.

A Battitori liberi, su Radio Cusano Campus, lo storico Luciano Canfora traccia una lettura di lungo periodo del conflitto tra Mosca e Kiev, muovendo dalla genesi della Russia sovietica fino agli equilibri attuali. "Il panorama più ampio si può ricavare anche dall'esperienza del secolo precedente – afferma Canfora – Quando nacque la Russia sovietica nel '18, praticamente si cercò di strangolarla in culla. Ci fu l'intervento militare inglese, francese, cecoslovacco, anche un pugno di italiani». Lo storico spiega che la Russia sopravvisse a quell'assedio iniziale grazie anche al presidente americano Woodrow Wilson, che cercò un compromesso per evitare una nuova guerra mondiale.

