Scuola in Campania si torna in classe il 15 settembre | ecco il calendario scolastico 2025 2026

La scuola in Campania si prepara a riaccendere i motori: il 15 settembre 2025 gli studenti di tutte le età torneranno tra i banchi, segnando l'inizio di un nuovo anno scolastico ricco di sfide e opportunità. Con il calendario 2025/2026 appena approvato, è il momento di pianificare al meglio il ritorno tra i banchi e vivere un anno all’insegna della crescita e della scoperta. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La Regione Campania ha approvato il calendario scolastico per l'anno 20252026: gli studenti di tutti gli ordini e gradi torneranno tra i banchi lunedì 15 settembre 2025, con conclusione delle lezioni sabato 6 giugno 2026. Per le scuole dell'infanzia, le .

Anno scolastico 2025/2026, in Campania via alle lezioni il 15 settembre - L'anno scolastico 2025/2026 in Campania inizia il 15 settembre 2025 e si conclude il 6 giugno 2026, con 203 giorni di lezione.

