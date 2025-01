Ultimouomo.com - Neanche il Barcellona può sorprendere l'Atalanta

Prima dell'ultimo turno della fase iniziale di questa Champions League,erano le due squadre con la migliore differenza reti di tutta la competizione, rispettivamente +15 e +14. Le due squadre, però, sono arrivate a questi dati seguendo strade opposte: nel caso delattraverso i gol segnati (28, miglior attacco del torneo), in quello dell’attraverso i gol subiti (6, terza miglior difesa dopo Inter e Arsenal). Le due squadre erano anche accomunate da uno stile di gioco molto riconoscibile in fase di non possesso. Entrambe squadre estremamente aggressive,cercano di togliere all’avversario la possibilità di palleggiare comodamente nella propria metà campo in due modi diversi. Nel primo caso, riassumendo, facendo scalare sempre in avanti la linea difensiva e cercando di applicare la tattica del fuorigioco anche a ridosso della linea di centrocampo e in situazioni di palla scoperta.