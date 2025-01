Thesocialpost.it - Napoli, omicidio nel centro storico: ucciso Antonio Esposito

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 33 anni,, noto alle forze dell’ordine, è statocon un colpo di arma da fuoco all’interno di un circolo ricreativo in via Carbonara, nel cuore deldi. L’episodio ha scosso la comunità locale, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’agguato.La vittima: chi eraera già noto agli investigatori per precedenti legati alla criminalità locale. La sua uccisione è avvenuta in un contesto che gli inquirenti stanno cercando di chiarire, analizzando possibili collegamenti con attività illecite o rivalità nel sottobosco criminale della città.La dinamica dell’agguatoSecondo le prime ricostruzioni,è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al fianco sinistro mentre si trovava all’interno del circolo ricreativo.