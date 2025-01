Mistermovie.it - Mister Movie | Prime Foto da Squid Game 3 Stagione: Nuove Rivelazioni sul Capitolo Finale

Netflix ha finalmente svelato la tanto attesa data di uscita per la terzadi, l’episodiodi una delle serie più seguite e discusse degli ultimi anni.Netflix pubblicadaA fare notizia, però, non è solo la conferma della data di uscita, ma anche leesclusive rilasciate dalla piattaforma, che hanno dato nuovi indizi su chi ha sopravvissuto agli eventi traumatici della seconda.UnCliffhanger Che Ha Lasciato il SegnoIl cliffhanger deldella secondadiha fatto parlare molto, dividendo i fan tra chi ne era entusiasta e chi, invece, attendeva una risoluzione immediata. La battagliatra i giocatori e le guardie ha visto la morte di molti personaggi, con la resistenza di Seong Gi-hun che sembrava la speranza per un cambiamento.