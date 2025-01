Mistermovie.it - Mister Movie | Crunchyroll Festeggia San Valentino con una Selezione di Anime Romantici

In occasione di Sanoffre agli appassionati un regalo speciale con unadie commedie romantiche disponibili in streaming gratuito per tutto il mese di febbraio. Una perfetta occasione per godersi storie d’amore emozionanti e divertenti, tutte a portata di clic.Gratis per San: Un Mese di Romantiche SorpreseDal 1° al 28 febbraio,presenta una collezione imperdibile diche spaziano dai classici emozionanti a nuove storie che hanno conquistato il pubblico. Tra i titoli in evidenza ci sono Fruits Basket, un racconto toccante che intreccia drammi e romance, Horimiya, unche esplora l’amore in modo fresco e divertente, e Kaguya-sama: Love Is War, una brillante commedia romantica ricca di colpi di scena e umorismo.