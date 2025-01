Mistermovie.it - Mister Movie | Cos’ha detto l’Assistente di Fedez sul gossip rilasciato da Corona

Nelle complesse vicende che hanno recentemente coinvolto, Chiara Ferragni, Angelica e Fabrizio, un nome emerge come punto di equilibrio tra caos e polemiche: Eleonora Sesana, storica assistente del rapper. A differenza degli altri protagonisti della vicenda, la Sesana si è distinta per il suo tentativo di mantenere la calma e arginare le tensioni.Eleonora Sesana: la figura chiave dietro le tensioni trae FabrizioNel corso dell’ultimo episodio del suo podcast a pagamento, Fabrizioha reso pubblica una telefonata a tre tra lui, Angelica e. Durante la discussione, dai toni piuttosto accesi, Angelica ha tirato in ballo Eleonora chiedendole di esprimere la sua opinione.non si è schierata apertamente dalla parte del rapper, ma ha cercato di mediare tra le due posizioni, sottolineando come entrambi avessero avuto atteggiamenti poco costruttivi.