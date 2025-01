Thesocialpost.it - Messina, manovra pericolosa del camionista, che tenta la fuga: era senza patente

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 64 anni ha provato a scappare da un posto di blocco della polizia stradale con unaspericolata sulla A18-Catania. Alla guida di un mezzo pesante, ha fatto inversione nei pressi della barriera di Tremestieri, dirigendosi in contromano e urtando i new jersey lungo la carreggiata.Leggi anche: Scuolabus finisce fuori strada: morta ragazza di 15 anni, 40 i feritiBloccato nell’area di servizioGli agenti lo hanno raggiunto poco dopo nel parcheggio “Canale Ovest”. Una volta fermato, è emerso che non aveva la. Ora dovrà affrontare la revoca definitiva, una multa da 4.170 euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.Sicurezza a rischioL’episodio ha creato un serio pericolo per gli automobilisti. La prontezza della polizia stradale ha evitato conseguenze più gravi.