Nerdpool.it - LE BUGIE SEPOLTE NEL MIO GIARDINO di Kim Jin Yeong: recensione

Lenel mioè un libro dell’autrice e sceneggiatrice coreana Kim Jin, pubblicato da Giunti Editore: un romanzo dalla scrittura cinematografica, ricco di suspense e colpi di scena, che vi terrà incollati fino all’ultima pagina.TramaA Seoul, dove vivi fa la differenza. Ju-ran è una donna bellissima e ha una famiglia “perfetta”: è sposata con un medico rinomato, ha un figlio sano e intelligente e finalmente una nuova casa con un enorme prato a Pangyo, un quartiere di lusso a soli 20 minuti dalla capitale. L’unica cosa che le dà sui nervi è la puzza che proviene dal. Jae-ho, il marito, insiste che si tratti solo del concime per i fiori e che l’odo­re scomparirà presto, ma come una macchia d’olio su un bell’acquerello Ju-ran non riesce a cancellarlo dalla sua mente.