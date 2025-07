A che ora finisce Battiti Live orario su Canale 5 e quando inizia in tv

Se sei curioso di scoprire quando inizia e finisce Battiti Live su Canale 5, sei nel posto giusto! Dopo il grande successo delle ultime edizioni, l’attesissimo festival musicale più amato dell’estate italiana torna in prima serata, condotto da Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli. Scopri gli orari, le anticipazioni e tutto ciò che ti serve per non perderti nemmeno un momento di questa straordinaria manifestazione musicale. Preparati a vivere un’altra estate all’insegna della musica e del divertimento!

Battiti Live orario su Canale 5. A che ora inizia Battiti Live su Canale 5? Dopo il grande successo delle ultime edizioni, in onda su Italia 1, torna Cornetto Battiti Live il festival musicale più amato dell'estate italiana, per l'occasione promosso su Canale 5. Alla conduzione dell'edizione 2024, per la prima volta, Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Nel primo appuntamento si alterneranno sul palco: Il Volo, Fedez, Emis Killa, Gigi D'Alessio, Irama, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Guè, Alfa, Achille Lauro, Mida, Petit, Holden, Francesco Gabbani, Michele Bravi, ComaCose, Gabry Ponte, Blue, Sarah, Rhove e Darin.

“Cornetto Battiti Live”, torna da lunedì 7 luglio su Canale 5 - Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e delle emozioni con “Cornetto Battiti Live”, il festival più amato dell’Italia che torna in grande stile da lunedì 7 luglio su Canale 5.

Il ritmo dell'estate accende la prima serata: Battiti Live 2025 debutta stasera su Canale 5. Una serata che mescola grandi hit, voci emergenti e tutta l'energia della musica live.

