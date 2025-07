ordinanza anti alcol al via a pontedera stop vendita e consumo

potenziata da controlli più severi e pattugliamenti mirati, per garantire sicurezza e tranquillità a cittadini e visitatori. La misura mira a prevenire comportamenti di disturbo e promuovere un ambiente più sereno nelle zone più frequentate di Pontedera, dimostrando l’impegno delle istituzioni a tutela del benessere collettivo.

Pontedera, 8 luglio 2025 – Arriva un’altra misura anti risse e vandalismi in centro città. Il sindaco Matteo Franconi ha firmato un’ordinanza di divieto di vendita di bevande alcoliche in vetro e metallo che da parte da oggi, martedì 8 luglio, e si concluderà il 15 settembre. L’ordinanza è limitata al centro, in particolare nel quadrante compreso tra il fiume Arno e la ferrovia e tra il Villaggio Piaggio e Fuori del Ponte. Un’ordinanza che sarà attiva dalle ore 21 alle ore 7 del mattino. In particolare è vietato l’asporto ed il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro e metallo. Non c’è nessuna limitazione per la somministrazione ed il consumo nei pubblici esercizi, in esercizi artigianali, nei circoli privati, nei locali interni, nelle aree esterne private e nelle strutture pertinenziali autorizzate come gazebo, pedane, ombrelloni ecc. 🔗 Leggi su Lanazione.it