Clima città da ripensare Capolongo Politecnico | Servono piazze inondabili e verde

Milano, 8 luglio 2025 – "Riprogettare una città per renderla più resiliente ai cambiamenti climatici richiede costi e tempo, ma è un investimento: la prima cosa da fare è creare una mappa del rischio costantemente aggiornata e metterci in sicurezza". A inquadrare la sfida è Stefano Capolongo, direttore del dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito del Politecnico di Milano e professore di Urban health e Hospital design. Nubifragi, raffiche di vento, ondate di calore: come possono difendersi le nostre città? "Prima di tutto occorre dotarsi di strumenti che vadano a monitorare e a misurare le situazioni a rischio.