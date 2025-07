Cinquanta miliardi per le aziende | accordo tra Confindustria Brescia e Intesa Sanpaolo

Un nuovo capitolo si apre per l’economia di Brescia: con un accordo da cinquanta miliardi tra Confindustria Brescia e Intesa Sanpaolo, il territorio si prepara a un rilancio straordinario. Firmato da figure di spicco come Paolo Streparava e Paola Lecci, questo patto mira a potenziare il sistema produttivo italiano, cogliendo le opportunità di Transizione 5.0 e Intelligenza Artificiale. Un passo decisivo verso un futuro ricco di innovazione e crescita sostenibile.

Milano, 8 luglio 2025 – Accordo territoriale tra Confindustria Brescia e Intesa Sanpaolo per rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo. A firmarlo, il presidente di Confindustria Brescia, Paolo Streparava, e la direttrice regionale Lombardia Sud della divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo, Paola Lecci. Obiettivo, rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le opportunità di Transizione 5.0 e I.A., integrando così le risorse già stanziate dalla banca per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr. L’accordo territoriale rientra nell’ambito di quello nazionale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese italiane annunciato lo scorso gennaio dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it