Indennità di servizio ai ghisa anche in ferie | il Tribunale dà ragione agli agenti

In un verdetto che fa scalpore, il tribunale dà ragione agli agenti di servizio anche durante le ferie, riconoscendo loro l’indennità di servizio ai ghisa. Un pronunciamento che rafforza i diritti di chi lavora con dedizione, garantendo retribuzioni senza interruzioni, anche nei periodi di riposo. Si tratta di una vittoria importante, che sottolinea come la tutela dei lavoratori sia sempre al primo posto, ribadendo che nessuna diminuzione retribuibile può scoraggiare il loro impegno quotidiano.

Milano, 8 luglio 2025 – La strada è stata aperta dai macchinisti di Trenord, che a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 si sono visti riconoscere dalla Cassazione il diritto a ricevere il pagamento delle indennità anche nei periodi di vacanza. All’epoca, la Suprema Corte ha emesso una serie di ordinanze-fotocopia per ribadire un concetto-chiave: “Una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione”. In tribunale. Ora tocca agli agenti della polizia locale, o almeno ai circa 200 che, sotto il cappello sindacale del Sulpl, si sono rivolti al Tribunale del lavoro per ottenere lo stesso riconoscimento: una dozzina di loro – assistiti dagli avvocati Ferruccio Centonze, Raffaele Ingrassia, Roberto Mattioni e Domenico Tambasco – ha già ottenuto un verdetto favorevole, con relativa condanna del Comune a versare la differenza non incassata negli anni scorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Indennità di servizio ai ghisa anche in ferie: il Tribunale dà ragione agli agenti

