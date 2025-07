Moschea dimezzata in via Esterle ma l’iter non si è ancora concluso Il Comune? Non risponde da più di un mese

A Milano, il progetto della moschea in via Esterle si è ridotto drasticamente, passando da quattro a due cupole più piccole, con il 35% delle volumetrie eliminate rispetto all'originale rendering. Nonostante le promesse, l’iter burocratico non si è ancora concluso e il Comune tace da oltre un mese. La comunità aspetta risposte chiare e decisive: il tempo di un’attesa che diventa sempre più difficile da sopportare.

Milano, 8 luglio 2025 – Una moschea “dimezzata” in via Esterle rispetto al rendering iniziale, che mostrava un luogo di culto islamico bianco con quattro cupole azzurre. “Siamo passati da quattro a due cupole, che ora sono anche più piccole. Il 35% del progetto iniziale è stato eliminato, soprattutto in termini di volumetrie”, spiega Mahmoud Asfa, architetto laureato al Politecnico, nonché imam e presidente del Consiglio direttivo della Casa della Cultura Musulmana di via Padova, che nel giugno 2022 ha vinto il bando comunale per la concessione degli ex bagni pubblici di via Esterle, vicino a via Padova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Moschea dimezzata in via Esterle ma l’iter non si è ancora concluso. “Il Comune? Non risponde da più di un mese”

