Bambini in preda all’afa Nido e uffici dell’Asl senza climatizzatori

In un’estate che si preannuncia tra le più torride, la salute dei nostri piccoli dovrebbe essere una priorità assoluta. Tuttavia, a Massa Carrara, bambini in età pre-scolare e personale degli uffici pubblici si trovano ancora senza climatizzatori, vivendo le alte temperature come un’ingiustizia quotidiana. È il momento di chiedersi: fino a quando continueremo a tollerare queste condizioni? La sicurezza e il benessere dei nostri figli non possono aspettare.

Massa Carrara, 8 luglio 2025 – Impiegati dell’Asl al lavoro con temperature equatoriali, piccoli lattanti costretti al caldo insopportabile. L’aria condizionata, da tempo ormai alleato indispensabile dei mesi estivi, pare sia un optional senza troppa importanza per i nostri enti pubblici. Così il Comune ha deciso di lasciare in balia del caldo soffocante i 16 piccini dell’asilo nido ’Le mimose’ di Avenza che si trovano con le due aule, quella del sonno e quela del gioco senza aria condizionata.. “Abbiamo scritto tre pec al Comune – raccontano i genitori dei 16 bambini – che solo all’ultima ha risposto che l’afa di questi giorni non era prevista e che potrà concederci due ventilatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bambini in preda all’afa. Nido e uffici dell’Asl senza climatizzatori

In questa notizia si parla di: bambini - nido - preda - uffici

Nido e infanzia 0-6 anni: partecipazione e disparità per i bambini stranieri - Il rapporto 2023/2024 sui servizi educativi evidenzia come quasi il 40% degli asili nido accolgano bambini stranieri, ma persistono importanti disparità territoriali e gestionali.

Bambini in preda all’afa. Nido e uffici dell’Asl senza climatizzatori; Convulsioni mentre è all'asilo nido: bambino di due anni salvato dalla maestra con il massaggio cardiaco; Ex nido “Nuvoletta” di Camerlata, spazi liberati tornerà a ospitare bambini.

Bambini in preda all’afa. Nido e uffici dell’Asl senza climatizzatori - La Cisl chiede interventi concreti per tutti gli edifici direzionali e sanitari ... Secondo lanazione.it

Inserimento al nido dei bambini: quando e come farlo e perché è importante - Fanpage.it - L’inserimento al nido è un periodo che accompagna i primi giorni di asilo del bambino. Come scrive fanpage.it