Terracina Latina crolla il tetto di un ristorante | morta una dipendente del locale una decina i feriti

Una tragedia scuote Terracina: il crollo del tetto di un ristorante ha causato una vittima e numerosi feriti, con soccorsi tempestivi e l’intervento delle forze dell’ordine. La procura ha già disposto il sequestro dell’intera struttura, mentre la comunità si stringe nel dolore. Un evento che mette in luce l’importanza della sicurezza e della prevenzione negli ambienti pubblici. Resta aggiornato sugli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, ambulanze del 118 e vigili del fuoco. L'intera area è stata chiusa al traffico. La Procura ha disposto il sequestro della struttura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Terracina (Latina), crolla il tetto di un ristorante: morta una dipendente del locale, una decina i feriti

In questa notizia si parla di: terracina - latina - crolla - tetto

Latina, crolla tetto di un ristorante a Terracina: ci sono feriti - Un drammatico crollo scuote Terracina, nel cuore di Latina: il tetto di un famoso ristorante è crollato improvvisamente, lasciando feriti e sconcerto tra residenti e turisti.

Terracina (Latina), crolla il tetto di un ristorante: ci sono feriti #terracina #ristorante #7luglio Vai su X

Latina, crolla il tetto di un ristorante a Terracina: 7 feriti. Grave una ragazza; Terracina (Latina), crolla il tetto di un ristorante: sette feriti, grave una ragazza; Terracina, crolla tetto ristorante: 7 feriti, uno grave.

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, un morto e una decina di feriti - Una giovane 30enne è morta per il crollo del tetto di un noto ristorante nel centro di Terracina, in provincia di Latina. Scrive ansa.it

Crolla il tetto del ristorante stellato Essenza: feriti, grave una donna - (Adnkronos) – Sette persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, a Terracina, in provincia di Latina, dopo il crollo del tetto del ristorante ‘Essenza’, in via Tripoli. Segnala informazione.it